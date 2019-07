Da Munarolo a Colusso: quanti ex

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(G.P. Zor) Se nel Consorzio c'è molto Nervesa, Indomita e Academy, nel Treviso Academy c'è molto... Treviso. Diversi i volti conosciuti dalla tifoseria e tutti legati a quando la squadra biancoceleste militava tra i professionisti. Vediamoli. Il presidente onorario è stato nominato Giangiuseppe Lucchese uno dei dirigenti più amati per la sua competenza e signorilità. In via Foscolo ha fatto praticamente di tutto, consigliere, vice presidente fino a direttore generale. In società rientra anche un altro volto storico: Toni De Santis ex...