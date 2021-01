Bcc Pordenonese e Monsile si mobilita per il territorio. La banca di credito cooperativo ha firmato l'accordo per l'acquisto di prodotti alimentari della cooperativa La Rossa Pezzata Fvg per un importo di oltre 10mila euro a sostegno di due iniziative della Caritas, ovvero la mensa diocesana a Treviso e l'Emporio Solidale a Pordenone. A Treviso, ogni settimana, la cooperativa consegnerà prodotti alimentari freschi e di qualità alla Servitium Emiliani Onlus della Caritas Tarvisina, che si preoccuperà di selezionare e immagazzinare i beni in base alle proprie necessità. La gestione dei prodotti sarà affidata a don Davide Schiavon, che ogni giorno accoglie le persone senza fissa dimora e i bisognosi che si recano alla mensa diocesana per ricevere un pasto caldo.

L'intesa firmata oggi permetterà dunque di perseguire un duplice scopo. Sostenere le cooperative del territorio in un periodo incerto a causa della crisi dovuta alla pandemia e dare un aiuto concreto a tutti i bisognosi, garantendo un pasto caldo realizzato con prodotti di eccellenza locali a condizioni di assoluta convenienza riservate dalla cooperativa a questa specifica iniziativa. D'altronde Bcc Pordenonese e Monsile è da sempre attenta alle necessità del territorio, avendo distribuito anche nel 2020 aiuti del valore totale di 700mila euro per opere di beneficienza e sostegno alle associazioni di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

