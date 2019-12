Da Max, arte e fiabe in pasticceria

L'INIZIATIVA

TREVISO «Lasciate i cellulari in borsa ed entrate nella Spa del gusto. Riscopriamo insieme la colazione, l'ora del tè. Prendiamoci cura del nostro tempo». Da gennaio Pasticceria da Max svolta: non più e non solo luogo della festa e della domenica ma sala da tè e luogo di socializzazione. Ieri in una serata multisensoriale nel negozio di via Canova Massimo Albanese ha presentato la sua squadra e il nuovo corso. Ma dietro la mini rivoluzione c'è Lorella. Ex conduttrice radiofonica e oggi compagna di Max, ha scelto di trasformare la pasticceria del centro in piccolo centro d'arte, dove fiabe per bambini e poesia riempiano i pomeriggi e non solo.

«Una delle nuove idee è il servizio: Te lo dico in pasticceria. In pratica crea la possibilità di riservare un tavolo per un pomeriggio tutto da scoprire - spiega Lorella - Da gennaio poi partiremo con un calendario di fiabe pomeridiane per bambini, di approfondimenti alimentari con merende ed ingredienti». Ci sarà poi il dolce a sorpresa consegnato a domicilio: una colazione con fiori freschi o un regalo, da scegliere magari in un giorno speciale. «Credo che la pasticceria sia un modo per veicolare dolcezza e benessere. Per questo avremo anche appuntamenti con gli autori. Il nostro locale deve diventare un punto di ritrovo». Durante la serata Lorella ha raccontato Max e la nascita del loro rapporto. «Galeotta fu un'intervista radiofonica - spiegano - lì è scoccata la scintilla». Oggi Lorella desidera portare un po' della sua professione di comunicatrice tra panna e crema pasticcera. Obiettivo di Lorella sono soprattutto gli anziani, che trascorrono ore interminabili di solitudine in casa soprattutto nella stagione fredda.

La prima iniziativa, non a caso, sarà il tè e i biscotti. «Vorremmo poter riunire persone anziane sole in pasticceria, promuovere questo servizio anche nelle case di riposo per far incontrare gli anziani in pasticceria». Poi in pasticceria saranno invitati i produttori a spiegare i loro alimenti, autori e poeti a fare da corollario ad un pomeriggio tra amici. Max, stanato una volta tanto dal laboratorio, commenta con entusiasmo il nuovo corso. «Abbiamo sempre voluto dare un tocco particolare alla pasticceria. Ora, oltre ai prodotti, includiamo anche i servizi». El.Fi

