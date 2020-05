LE MESSE

TREVISO «Come per andare dal fornaio, bisognerà avere pazienza. Cambiano i tempi e cambiano le modalità». Padre Andrea Massarin, custode della chiesa di San Francesco, sintetizza così il ritorno delle messe da domani mattina. Appuntamento molto sentito dalla comunità, che in questi due mesi ha recuperato un rapporto speciale con la religione e il senso del sacro. Ecco il calendario delle messe in città di domani. Alle 7 a Madona Granda, 7,30 in Duomo e ai Carmelitani, 8 a San Francesco, 8,30 a Sant'Agnese, 9 ancora a San Francesco, Madona Granda e Carmelitani, alle 10 in Duomo. Le messe pomeridiane iniziano con San Bartolomeo alle 17, San Francesco e Sant'Andrea alle 17,30, alle 18 i Carmelitani, alle 18,30 S.M.Maddalena, Sacro Cuore, Santo Stefano e Chiesa Votiva e alle 19 Madona Granda.

LE NOVITÀ

A cambiare molte cose e forse il rito verrà un po' depauperato. «Vietata l'acquasanta all'ingresso -commenta padre Andrea -, il distanziamento porterà le chiese a ridurre drasticamente il numero dei fedeli. Si pensi che a San Francesco, a fronte di una capienza di 600 persone, il massimo possibile sarà di 180». Non ci sarà più in liturgia il segno della pace e le novità più consistenti avverranno con la comunione. «Il sacerdote dirà messa senza mascherina, ma prima di prendere le particole dovrà igienizzarsi le mani e mettere la mascherina. Poi scenderà dall'altare per la comunione. Ma i fedeli dovranno garantire il distanziamento e tutto avverrà più lentamente. Dovremo essere così abili da far scivolare la particola evitando il contatto diretto». Insomma una corsa ad ostacoli anche per il celebrante. Ultima regola all'uscita: i fedeli dovranno uscire pochi per volta in maniera ordinata. «Si allungheranno i tempi di celebrazione come del resto ogni attività quotidiana si è dilatata» rileva il custode di San Francesco. «Ci viene richiesto uno stile nuovo, cui noi aderiamo nel rispetto dei protocolli e della sicurezza. E nelle giornate festive dovremo drenare il traffico grazie all'aiuto dei volontari. Se si raggiungerà la capienza massima, dovremo chiedere alle persone di accomodarsi in altre chiese». Padre Andrea non sa ancora cosa aspettarsi in termini di flussi. «Da un lato c'è grande esigenza di ritrovare il gesto fisico della fede, dall'altro molto timore. Lo comprendiamo, soprattutto nelle persone anziane. Questa pandemia ci ha insegnato a pregare in molti modi comunque, e credo sia stato anche positivo».

SANIFICAZIONI

Nell'ultimo fine settimana le chiese della Diocesi sono state interessate da lavori di sanificazione e pulizia. Ma anche qui le linee guida della Diocesi invitano al buonsenso. Per le chiese infatti non è prevista la sanificazione con getti di vapore. Vanno igienizzate come da protocollo, che vuol dire pulire gli oggetti usati dal sacerdote e pulire le superfici toccate dai fedeli, oltre ai pavimenti.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA