L'INCHIESTA

TREVISO La notizia della doppia esplosione in via Del Rovere è arrivata sui tavoli della Procura. Il pm Anna Adreatta ha infatti aperto un fascicolo sul caso, al momento per l'ipotesi di reato di detenzione e fabbricazione di materiale esplosivo a carico di ignoti. Le bombe carta sono considerate armi da guerra, per cui tutte le ipotesi di reato satellite, come ad esempio quella di danneggiamento, verranno valutate nel corso delle indagini. E il quadro potrebbe aggravarsi qualora dovessero emergere nuovi elementi. Al momento gli inquirenti hanno in mano i detriti lasciati dalle due bombe carta e i danni provocati dagli scoppi. Non si esclude nulla insomma, anche perché per riuscire a risalire all'autore o agli autori del gesto sarà necessario scandagliare la vita dell'imprenditrice.

I PROSSIMI PASSI

Gabriella Brugnera, con ogni probabilità, verrà sentita ancora. La Procura darà mandato ai carabinieri di raccogliere la sua testimonianza in qualità di vittima dell'agguato. L'obiettivo non sarà quello di metterla in croce ma capire il perché sia stata scelta come bersaglio, e soprattutto da chi. Vita privata e professionale saranno setacciate per cercare una spiegazione, anche se è stata lei stessa a dire di non aver mai ricevuto minacce, sia nel passato recente che in quello più remoto, quando aveva avuto guai con la giustizia. Nemmeno la pista sentimentale è stata accantonata, segno che la Procura sta indagando a 360 gradi. E non è escluso nemmeno il fatto che i due ordigni fossero destinati a un suo familiare.

LE INDAGINI

Anche al figlio Federico De Carlo, titolare assieme alla madre della Mevem, verranno poste alcune domande. Così come, probabilmente, alle altre persone vicine alla 60enne di Vazzola. Di certo c'è che nell'area dove si sono verificati i due scoppi non sono presenti telecamere. Quella più vicina si trova in uno stabilimento in via Polo, che dista un centinaio di metri dal punto in cui era parcheggiata la Volkswagen T-Roc della Brugnera. La speranza è che possano aver inquadrato, poco dopo o poco prima delle 16.10 la vettura di chi ha lanciato i due ordigni, sia che stesse arrivando prima dell'azione intimidatoria sia che stesse fuggendo. Nonostante nella zona lavorino decine e decine di persone, in quel momento nessuno ha assistito alla scena. Come se l'agguato fosse stato studiato a tavolino conoscendo le abitudini di via Del Rovere la frequenta quotidianamente.

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA