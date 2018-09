Da Forza Nuova a spalla di Conte «L'intolleranza è un'invenzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PATRIOTATREVISO «Finitela di darmi della camicia nera: il fascismo è morto e sepolto. Io sono un nazionalista, amo la mia città, amo il Veneto e amo l'Italia». Nel giorno in cui parte della provincia si mobilità contro il razzismo, Davide Visentin, ex numero uno di Forza Nuova, eletto in consiglio comunale, esce allo scoperto parlando del suo passato. «Il fascismo è finito più di 70 anni fa», ribadisce. E sulle denunce a Salvini partite a Treviso, come sulla manifestazione contro il razzismo a Mogliano precisa: «Non vedo da noi...