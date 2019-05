Da curva Bricito a via Monfenera «Siamo a rischio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTATREVISO «Curva Bricito è un problema da 40 anni, nessuno si è mai mosso. Noi non vogliamo fare la stessa fine». Per questo gli abitanti di via Aleardi minacciano una denuncia e questa mattina vedranno il comandante della polizia urbana. È Massimiliano Simonetto, musicista e padre di due figli, a dar voce alla protesta di un numero sempre crescente di famiglie di residenti. «Nei 28 milioni per la sicurezza delle periferie non rientriamo. Abbiamo chiesto se avessero qualche progetto per questo tratto e nessuno ha risposto. Tre...