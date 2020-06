Coalizione Civica boccia il nuovo regolamento per la bioedilizia, che riduce oneri e contributi per chi avvia cantieri che utilizzano materiali e metodologie eco-compatibili. Il portavoce Luigi Calesso sottolinea due punti deboli: « Il primo è quello della implicita scelta di continuare a consumare suolo: la norma si applica, infatti, non ai recuperi (per quelli era già stata introdotta) ma, appunto, alle nuove realizzazioni che, inevitabilmente, insisteranno su aree verdi. Il secondo aspetto è quello indirettamente legato alla difesa del piccolo commercio che questa amministrazione dichiara essere uno dei suoi obiettivi. L'amministrazione dichiara che i benefici per chi rispetta le regole della bioedilizia sono ridotti del 50% per interventi su unità immobiliari a destinazioni con finalità commerciale aventi superficie lorda di pavimento maggiore di 250 metri quadrati e fino a 2.500 metri quadrati; non sono applicabili agli interventi su unità immobiliari a destinazioni con finalità commerciale aventi superficie lorda di pavimento maggiore di 2.500 metri quadrati. In buona sostanza, quindi, la realizzazione di un supermercato potrà usufruire del 50% dell'incentivazione».

