Da 1400 a 380 euro l'anno la Giunta taglia gli oneri per i garage al piano terra

LA RIVOLUZIONETREVISO Garage al piano terra? Il Comune riduce gli oneri da 1400 a 380 euro. L'obiettivo? Dare nuovo impulso a piano terra sfitti e stalli privati in centro. Ma anche abbattimento dei costi del canone di occupazione del suolo pubblico per manifestazioni: da 90 a 23 euro per 100 metri quadri. «Proseguiamo sulla strada della semplificazione amministrativa e dell'abbattimento dei costi per i residenti e operatori», spiega il vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi. «Due pilastri per il rilancio dell'economia sono l'aumento...