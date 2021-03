Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOTREVISO La corsa del coronavirus sta rallentando. Non c'è ancora un'inversione di tendenza, va detto chiaramente. Ma almeno l'epidemia non cresce più in modo esponenziale. L'indice Rt della Marca è sceso a 1,02. Sopra l'uno, perciò i contagi continuano ad aumentare. Solo pochi giorni fa, però, era stato toccato il picco di 1,30. E adesso, complice la zona rossa e la didattica a distanza totale nelle scuole, il trend si...