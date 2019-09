Curiosi in strada: quattro ragazzi si scattano selfie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENATREVISO Tra le decine di persone scese in strada attratte dalle sirene e dai lampeggianti c'erano pure loro. Quattro ragazzi che, incuriositi, non solo hanno scattato foto a ripetizione dell'auto distrutta dei fuggitivi e di quella della polizia, carambolata in mezzo alla strada, ma hanno pure avuto l'ardire di farsi dei selfie. Sarà pure il segno dei tempi, ma l'episodio ha fatto storcere il naso a chi, preoccupato, ha assistito all'incidente e offerto il suo aiuto ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alla polizia e al 118,...