Cura del verde, il Comune stanzia 40mila euro in più

TREVISO Manutenzione del verde: l'amministrazione Conte incrementa il budget di 40 mila euro. Patrimonio arboreo, verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici: in tutto sono stati stanziati 484 mila euro per il biennio 2018 e 2019. Una cifra importante, che a fine anno è stata ritoccata con un aumento pari ad un quinto del totale. Il motivo non è dovuto a interventi straordinari, anche se è stato accantonato un importo anche in quel capitolo, ma alla controversia tra Comune e una delle aziende mandatarie. «Si tratta di un semplice anticipo sul 2020: in sostanza abbiamo chiesto all'azienda che si occupa del servizio nella cosiddetta zona 2 di intervenire anche nella zona 1. Perchè la controversia non è ancora risolta e se sussistono pericoli per l'incolumità dei cittadini il Comune ha l'obbligo di intervenire» commenta l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese.

Cosa è accaduto? L'appalto per il verde è stato suddiviso in 2 zone. Da un lato la zona 1 che comprende il centro storico e i quartieri di San Paolo, Santa Bona, Monigo, San Liberale e San Pelaio, da un altro la zona 2 cui fanno riferimento Santa Maria del Rovere, Fiera, Selvana, San Giuseppe, Sant'Angelo, Canizzano, San Zeno,San Lazzaro, Sant'Antonino. «Con l'azienda che si occupa della zona 1, la Superalberi di Tarcento (Udine) si sono verificati molti problemi. Controversie che hanno rallentato gli interventi e provocato situazioni di stasi. E' in corso la risoluzione del contratto» conferma Zampese. Così, in sostanza, l'amministrazione ha votato una delibera di incremento agli interventi della cooperativa che si occupa della zona 2. La delibera lo specifica a chiare lettere. «Rilevato che per il servizio nella zona 2 tutto procede in modo regolare, mentre in zona 1 si sono manifestate delle controversie tra le ditte componenti che hanno portato a gravi inadempimenti rispetto agli ordini di servizio impartiti, tali da rendere necessario avviare procedimento di risoluzione del contratto e attualmente non si è ancora concluso» il Comune ha deciso di intervenire, incrementando «l'importo contrattuale nella misura massima prevista del 20% dell'importo iniziale per 38000 iva esclusa». Oltre a questo l'amministrazione Conte ha messo a disposizione 119 mila euro per lavori che si rendessero necessari per far fronte a eventuali emergenze e per assicurare la conservazione del patrimonio arboreo comunale.

