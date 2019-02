Cuccioli di bulldog maltrattati: due denunce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO La polizia di Treviso ha posto sotto sequestro cinque cuccioli di Bulldog francese, rinvenuti ieri mattina al termine di un controllo su strada all'interno del bagagliaio di un furgone fermato dalle pattuglie delle volanti mentre percorreva ad alta velocità via Podgora, vicino al Ca' Foncello. Erano dentro a delle ceste in plastica solitamente usate per la verdura, coperte con dei pannelli assicurati con del filo di ferro. Le loro condizioni igieniche, stando a quanto riscontrato dagli agenti e dai veterinari fatti subito dopo...