IL QUADRO

TREVISO Il crollo dei turisti, lo smart working, le abitudini cambiate durante il lockdown, magari il timore da parte di qualcuno di frequentare luoghi con più persone o, per altri, la necessità di tagliare i costi. Tanti possibili fattori, un unico risultato: nei bar e nei ristoranti trevigiani, salvo alcune eccezioni, gli avventori sono ben lungi dai livelli pre-pandemia. E poco conforta che la situazione non sia dissimile in parecchi altri territori. «La ristorazione legata alla banchetti è di fatto sospesa (per la scarsità di grandi eventi e cerimonie, ndr) conferma Federico Capraro, presidente di Confcommercio Treviso -, ma in forte crisi c'è anche quella specializzata nei pranzi, sopratutto i pranzi veloci, con cali dal 30 al 50%. Tengono meglio gli esercizi legati alla proposta per cena, che registrano una riduzione intorno al 10%».

L'ANALISI

Se gli autoctoni mangiano molto meno fuori casa, incide pesantemente la carenza di turisti. «Dai due milioni di presenze (cioè di soggiorni, ndr) del 2019 si stima che, a fine 2020, arriveremo a circa 500mila riprende Capraro -. Anche chi si è spostato, poi, in particolare ad agosto, si è rivolto alle spiagge o alla montagna e non alle città d'arte». La diagnosi è confermata anche da Giovanni Cher, numero uno di Federalberghi. Si destreggiano le realtà sulle colline del Prosecco, legate al turismo slow e verde, soprattutto se di livello medio-alto, con tassi di occupazione discreti. Nel capoluogo regge l'extralberghiero. Tutto fermo, invece, nell'area meridionale della Marca, dove si trovano gli alberghi che lavorano con le grosse comitive dirette a Venezia: molti ancora chiuso, qualcuno sta riaprendo solo ora dopo sei mesi di stop. «Le poche presenze registrate sono merito di quegli imprenditori che vogliono rischiare e tenere aperto, nonostante non ci siano le condizioni economiche rimarca Cher -. In futuro, o avremo aiuti più diretti oppure andremo incontro alla cessazioni di altre strutture, dopo quelle che hanno già chiuso».

LO SCENARIO

Uno scenario, insomma, che non sembrerebbe dei più incoraggianti per i giovani studenti del corso di alta formazione dedicato al Restaurant Business Management. Si tratta di un percorso di specializzazione biennale post diploma o laurea, curato dall'Its Academy Turismo del Veneto: gli Its sono enti scolastici, sotto forma di fondazioni, finanziati da Ministero, Regioni e altri enti pubblici, ma anche imprese private. E proprio lo stretto collegamento con il mondo imprenditoriale è la loro peculiarità. Il corso trevigiano, ospitato all'Alberghiero Alberini di Lancenigo, è destinato a venti allievi: la prossima settimana le selezioni, da ottobre a lezione. Dei finora 400 diplomati complessivi dell'Academy veneta, il 96% ha trovato un lavoro in tempi brevi. «Una formazione di questo tipo non è mai stata così attuale come oggi, dopo quello che è successo nel settore spiega il presidente Massimiliano Schiavon Nelle ristorazione sono emerse nuove formule, come il take away, il delivery, le dark kitchen (asporto, consegna a domicilio, ristoranti con cucina, ma senza sala per piatti da consumare a casa propria, ndr) che non verranno abbandonate, integrandosi a quelle tradizionali».

Mattia Zanardo

