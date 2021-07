Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VIAGGIOTREVISO Sono partiti ieri pomeriggio dalla sede del Suem a bordo di una corriera messa a disposizione dall'azienda di trasporto. Tre operatori della Croce Rossa trevigiana hanno intrapreso il viaggio verso Roma per riportare a casa nove ragazzi veneti - trevigiani, veronesi e vicentini - rimasti bloccati a Malta per giorni perché trovati positivi al Covid. Finisce così l'incubo, durato fin troppo tempo. Per due settimane i giovani...