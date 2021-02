L'INDAGINE

TREVISO I centri storici reggono (un po') meglio delle periferie, i negozi soffrono più di bar e ristoranti, il tutto in un contesto di calo generale delle attività. Anche nella Marca Trevigiana il Covid colpisce il settore del commercio e dell'accoglienza, spesso e volentieri, però, accelerando tendenze già in atto da anni. Per conferma basta esaminare i dati provinciali dell'indagine elaborata su scala nazionale dall'Ufficio Studi di Confcommercio sugli andamenti del settore nelle città di medie dimensioni (per il Trevigiano ha riguardato il capoluogo, Conegliano e Castelfranco).

L'ONDA LUNGA

Primo elemento, la crisi dei piccoli punti vendita tradizionali prosegue pure in ambito locale, sia pure con una gravità lievemente attenuata rispetto alla dimensione italiana: dal 2012 al 2020 la platea del commercio al dettaglio trevigiano è diminuita del 12,8 per cento (lo studio è basato su un campione di imprese), a fronte di una contrazione del 14 per cento registrata nell'intera penisola. L'effetto pandemia si è innestato, dunque, su un fenomeno di più vecchia data: nell'ultimo biennio, dal 2018 alla fine dell'anno scorso, infatti, la flessione a livello provinciale si è assestata al 4,7%. In quest'ottica i ristoranti si difendono meglio: la media nell'arco di quasi un decennio è addirittura in crescita del 4,5%. Negli ultimi due anni, però, ecco una brusca inversione: meno 2,6%. Una frenata su cui probabilmente hanno inciso anche il lockdown, le restrizioni anti-contagio e il crollo del turismo del 2020.

LA POSIZIONE

Sul piano della collocazione geografica, il centro città si dimostra ancora un fattore di resistenza: dal 2012 ad oggi è sparito il 4,3% di negozi e pubblici esercizi operativi in vie e piazze centrali. Dato negativo, certo, ma comunque quasi la metà della flessione subita dalle realtà posizionate nelle fasce più esterne del tessuto cittadino (meno 7,9%). Al di là dei numeri, il dossier Confcommercio evidenzia alcuni caratteri di fondo, nell'ottica della trasformazione degli stili di vita e di consumo. Il commissario straordinario dell'Unascom provinciale, Tullio Nunzi, ha illustrato alcuni macro trend a livello locale ai rappresentanti delle singole associazioni territoriali.

I TREND

Ad esempio, diminuiscono le farmacie, ma stanno diventando più ampie, ricche di servizi, dei luoghi per sviluppare la cura del sé e non solo quindi tradizionali punti di approvvigionamento dei medicinali. I vari settori merceologici mostrano qualche altalena e varie discese: gli esercizi specializzati in informatica e tecnologia sono in calo sia in centro che fuori, a testimonianza del fatto che queste categorie rientrano sempre più in ambiti complessi con servizi a 360 gradi per le imprese.

L'ANALISI

«La pandemia ha spiegato Nunzi - acuirà alcuni trend e alla fine del primo semestre del 2021 vedremo altri cambiamenti. La mappa del commercio si sta modificando, anche nelle metrature, e sono indispensabili politiche attive per la tenuta del capoluogo e delle medie città, in un'ottica di sempre maggiore sinergie tra centri e periferie. I negozi di piccole dimensioni, nel post Covid, subiranno ridimensionamenti e riconversioni».

LE LINEE D'AZIONE

Le direttrici su cui l'associazione imprenditoriale intende concentrarsi sono tre: la rigenerazione urbana, con il conseguente, necessario dialogo tra enti pubblici, organizzazioni di categoria, privati e proprietari immobiliari, per favorire una riconversione degli spazi, anche alla luce della crescente diffusione di orari flessibili e della condivisione di ambienti per il lavoro e la residenza. Poi l'innovazione delle piccole e medie superfici di vendita (ovvero contaminazione tra stili, merceologie e marchi, servizi post vendita, negozi sempre più specializzati e dotati di un canale di e-commerce o social) e infine una giusta ed equa web tax per ripristinare parità di regole di mercato tra tutte le imprese.

