IL DATO

TREVISO Nel periodo del confinamento, secondo un'indagine della Camera di commercio, l'avevano applicato oltre quattro imprese trevigiane su dieci. Nei mesi successivi la diffusione era calata. Ora, con il riacutizzarsi dell'emergenza contagi, lo smart working torna di stretta attualità. Anche se, al momento, non vi sono prescrizioni di legge, ma raccomandazioni da governo e istituzioni ad usarlo il più possibile. Molte ditte nella Marca non l'hanno mai abbandonato del tutto e, anzi, sono pronte ad incrementare perché il modo migliore per restare a galal anche nei momenti più complicati. «Anche dopo la fine del lockdown una parte del personale è rimasta in smart working conferma Claudio Feltrin, presidente della Arper di Monastier, tra i più noti marchi di arredi di design rispetto a quando era obbligatorio, si può alternare con il lavoro in presenza, con un'applicazione più elastica e adatta alle esigenze individuali». Attualmente lavora da casa circa un quarto dei circa 200 addetti totali della Arper. L'obiettivo è comunque di salire rapidamente intorno al 50%, senza aspettare imposizioni, proprio per garantire ancora maggior prevenzione anti-contagio.

IL SISTEMA FUNZIONA

«Non abbiamo registrato un'incidenza negativa in termini di produttività sottolinea Feltrin, che è anche uno dei vicepresidenti di Assindustria Venetocentro e presidente nazionale designato di Federlegno - e quando il Covid sarà un ricordo del passato, ci resteranno due cose che sembravano impensabili pochi mesi fa. Primo, le riunioni in via telematiche, risparmiando tempo, spostamenti, inquinamento. Secondo, proprio lo smart working: se fatto in maniera strutturata e organizzata, può rappresentare una modalità di lavoro più attuale della presenza obbligatoria in azienda, responsanbilizzando maggiormente le persone». Alla Galdi di Paese avevano iniziato ad attuare forme di lavoro a distanza in tempi non sospetti, fin dal 2018. «Il Covid non ci ha colti di sorpresa spiega Antonella Candiotto, della famiglia titolare dell'industria specializzata in macchinari per il confezionamento di latte, succhi e altri alimenti, anche lei vicepresidente dell'associazione industriali Durante il lockdown, dato il nostro settore, non ci siamo mai fermati, con tutti gli impiegati in smart working. Anche ora gli uffici sono presidiati al 50% per garantire maggiori distanze di sicurezza». Pure in questo caso, non si tornerà indietro neppure dopo la fine dell'emergenza: «Pensiamo possa essere una leva strategica e anche un elemento per attrarre talenti da fuori, che avrebbero difficoltà a spostarsi. Nella nostra esperienza è una pratica che funziona e vogliamo mantenerla».

I RISULTATI

Insomma, più benefici che problemi. Alberto Fedato, presidente del Club Bit, la comunità dei responsabili dell'Information Technology delle industrie della Marca, dà una valutazione tecnica. «Tra noi è circolata una battuta: quello che doveva funzionare, ha funzionato. Già da tempo erano stati messi in atto strumenti per il lavoro da remoto per rispondere ad esigenze di continuità aziendale e sempre più ci si indirizzava verso dispositivi e piattaforme portabili. Le tecnologie insomma esistevano già, c'era forse dei timori o mancava la volontà. Lo stato di emergenza, in questo senso, è stato il miglior acceleratore della trasformazione digitale. E abbiamo avuto la soddisfazione di vedere come la programmazione It si sia rivelata lungimirante».

LE DIFFICOLTÀ

Qualche difficoltà in più nella Pubblica amministrazione, in primis negli enti nazionali. Già nelle scorse settimane Mario Pozza, presidente della Camera di commercio, aveva lanciato l'allarme su come il lavoro da remoto aggravasse la farraginosità di una certa burocrazia italiana. «Sia chiaro: ci sono moltissimi impiegati pubblici seri ed efficienti ribadisce - io, però, raccolgo le segnalazioni degli imprenditori: con molto personale a casa, i collegamenti sono più difficili e le pratiche rallentano, perché magari non c'è tutta la documentazione a disposizione o non ci si può consultare rapidamente con il collega. E la velocità di risposta oggi è fondamentale. La salute prima di tutto, però il paese non può collassare economicamente».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

