Crea: «Inquirenti troppo frettolosi»

«L'ordinanza del gip Mascolo dimostra la frettolosità con cui ha operato la Procura». Va all'attacco l'avvocato Fabio Crea, il difensore di Christian Barzan che si è visto accogliere dal giudice per le indagini preliminari l'istanza per la revoca della custodia cautelare in carcere che era stata chiesta e ottenuta dal sostituto Procuratore Francesca Torri, il magistrato che ha avviato le indagini sui fatti del 7 giugno scorso prima che il fascicolo passasse al pubblico ministero Daniela Brunetti. «Era stata richiesta - sottolinea Crea -...