IL PIANO

TREVISO I Covid point, i centri allestiti per effettuare i tamponi, straripano di persone che vogliono essere testate per rilevare una eventuale positività al virus che sta martoriando la provincia di Treviso. E così, alla luce dell'afflusso registrato negli ultimi giorni, la Direzione dell azienda sanitaria Ulss 2 ha deciso di potenziare le aperture previste anche per venerdì prossimo, il giorno di Natale, sabato - che è il giorno di Santo Stefano - il 31 dicembre, il 1 gennaio e il 6 gennaio.

DOVE E QUANDO

Oltre a Treviso l'estensione riguarderà anche i centri di Conegliano e Altivole. La raccomandazione è, ovviamente, che nei giorni festivi si rechino ai Covid Point esclusivamente le persone che hanno una effettiva urgenza di fare il tampone perchè sono state in contatto con soggetti risultati infetti. A Treviso il 25 dicembre i centri diagnostica saranno aperti dalle ore 8 alle 11 presso l'ex Dogana a Treviso, la Ex Velo di Altivole e la Zoppas Arena di Conegliano. Il 26, dalle 7 alle 13, sarà possibile effettuare i tamponi, oltre a Treviso, Conegliano e Altivole, anche a Oderzo, recandosi al Foro Boario. Orari differenziati invece giovedì 31 dicembre: i test verranno effettuati dalle 7 alle 19 a Treviso, Altivole, Conegliano e Casier, dalle 7 alle 13 a Oderzo a Castelfranco (presso l'ospedale) e dalle 8 alle 19 sempre a Castelfranco, presso la discoteca Melody. Il 1 gennaio invece verranno eseguiti i tamponi a Treviso (ex Dogana), Altivole (ex Velo), Conegliano (Zoppas Arena) e Oderzo (Foro Boario) dalle ore 7 alle 13. Stesso orario, e identiche località, per il giorno 6 gennaio. Il Covid Point notturno a Treviso, presso l'ex Dogana, sarà inoltre sempre attivo, con l'orario consueto, dalle 20 fino alle 7 del mattino. (de.bar)

