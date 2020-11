L'EPIDEMIA

MONASTIER La corsa a un posto letto nel Covid Hotel è scattata praticamente all'istante. Le richieste sono piovute già pochi minuti dopo l'inserimento dell'albergo Villa Fiorita di Monastier nell'elenco delle strutture pronte a mettere a disposizione delle camere per le quarantene. «Siamo stati immediatamente subissati dalle chiamate rivela Gabriele Geretto, amministratore delegato del gruppo Sogedin, che gestisce sia l'albergo che la vicina casa di cura Giovanni XXIII molti cittadini ci hanno telefonato per sapere quando si partiva, come funzionava e se c'era già la possibilità di entrare per trascorrere la quarantena». La struttura non si aspettava un'ondata nel genere. Il gruppo Sogedin ha risposto all'avviso della Regione presentando una manifestazione di interesse per ospitare un Covid Hotel. E al momento non ci sono ancora accordi formali. Ma non dovrebbe mancare molto. Oltre a Villa Fiorita, l'Usl della Marca ha ricevuto almeno altre due proposte. Tra queste ultime ci sarebbe anche un hotel della zona di Conegliano. E c'è ancora tempo. «Le offerte verranno aperte domani pomeriggio spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana faremo le valutazioni del caso in base al rapporto tra qualità e prezzo. E poi sceglieremo». La spesa verrà coperta dalla stessa azienda sanitaria. Ad oggi è previsto un solo Covid Hotel nella Marca. L'Usl cerca un albergo che possa mettere a disposizione 80-90 posti per ospitare le persone contagiate che per vari motivi non sono nelle condizioni di poter affrontare la quarantena a casa. A cominciare dagli anziani positivi al coronavirus asintomatici o con sintomi lievi. Ma non solo.

IL PIANO

L'avviso per la ricerca di Covid Hotel parla in generale di persone sottoposte a obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario od obbligatorio. Si tratta di un passo che oggi appare fondamentale per alleggerire gli ospedali. Sono già una cinquantina i pazienti, tra gli attuali 432 ricoverati nei reparti ordinari, che potrebbero essere subito trasferiti in una simile struttura. I cosiddetti ricoveri sociali riguardano persone positive che al momento rimangono in ospedale solamente perché non hanno la possibilità di rispettare l'isolamento altrove. Nel dettaglio, sono già 24 a Montebelluna, 13 a Treviso e 10 a Conegliano. E il numero è destinato a crescere. Questa mattina il cda del gruppo Sogedin si riunirà per fare il punto della situazione. Attraverso la manifestazione di interesse, Villa Fiorita ha messo a disposizione per le quarantene metà delle proprie camere: 90 su 180. I servizi richiesti per il Covid Hotel sono già definiti. Le camere devono essere a uso singolo, con bagno personale. Deve essere garantita la pulizia giornaliera della stanza, compreso il ritiro dei rifiuti. Carta igienica, bagnoschiuma e shampoo vanno forniti ogni due giorni. E le lenzuola cambiate ogni settimana. Oltre al prezzo offerto, sulla valutazione inciderà anche la posizione geografica della struttura. Su questo fronte, Villa Fiorita può contare pure sulla vicinanza della casa di cura Giovanni XXIII. I due edifici sono collegati attraverso un corridoio coperto lungo appena una cinquantina di metri.

FORMAZIONE

A livello generale, comunque, è prevista una formazione rivolta direttamente al personale che lavorerà nel Covid Hotel. «Garantiremo la formazione del personale dell'albergo ha specificato Benazzi in più, metteremo a disposizione due nostri infermieri». Non è la prima volta che si pensa di dedicare un hotel alle quarantene. L'idea circolò già lo scorso aprile. Poi, però, il calo delle positività bloccò l'operazione. Adesso, invece, è considerato indispensabile ricorrere a delle strutture esterne. Se non altro per tentare di ridurre il numero di contagi che avviene all'interno delle famiglie, a volte costrette a rimanere in isolamento in spazi troppo stretti per limitare il rischio di un passaggio del virus. «È incomprensibile che nella Marca, la provincia più colpita in Veneto dal contagio, si sia identificata solo una struttura alberghiera Covid-Hotel delle 16 definite a livello regionale - afferma però Alberto Irone, segretario della Filcams Cgil di Treviso - Bisogna trovare un numero di strutture alberghiere da riconvertire adatto per far fronte ai bisogni delle famiglie e utilizzando anche personali sanitario del privato, così da non sottrarlo al sistema pubblico già in grande sofferenza».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA