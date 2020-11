LA RICHIESTA

TREVISO Per l'Usl un solo Covid hotel in provincia, allo stato attuale, è sufficiente. Per la Cgil, invece, sarebbe meglio attivarne un numero maggiore, se non altro per non farsi trovare impreparati nel momento di un eventuale bisogno.

Ad oggi è la sola Villa Fiorita di Monastier ad aver ricevuto il via libera ad accogliere persone positive al virus, con sintomi assenti o lievi, ma impossibilitate a trascorrere a casa propria il necessario periodo di isolamento, soprattutto per il rischio di contagiare anche i familiari. Altre tre strutture (il Bhr di Quinto, il Frassinelli a Vittorio Veneto e una a Ponte di Piave) hanno dato la propria disponibilità.

Secondo il direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana, Francesco Benazzi, però, non c'è una particolare urgenza di ampliare questo servizio.

LE PERPLESSITA'

Al contrario, la Cgil provinciale rilancia la sollecitazione a potenziare la rete dei Covid hotel. «La posizione del direttore Benazzi mi lascia piuttosto perplesso sottolinea il segretario confederale del sindacato, Mauro Visentin- perché mi sembra che i dati, al contrario, indichino una certa urgenza di dare una risposta alle famiglie che non hanno la possibilità di tenere isolati i propri componenti malati in maniera efficace. Se non è così, Benazzi ci fornisca i numeri e dica quali sono, allora, le esigenze». Per il leader sindacale è fondamentale creare, con queste strutture una sorta di camera di compensazione con funzione preventiva, per evitare un'ulteriore diffusione del contagio nelle famiglie, soprattutto quelle più disagiate, con una conseguente crescente pressione sugli ospedali.

Proprio per questo, al leader sindacale non può bastare la rassicurazione che oggi un solo albergo sia in grado di coprire le richieste attuali. «A a me hanno sempre insegnato: prevenire è meglio che curare. Un concetto che dovrebbe essere tenuto ben presente soprattutto nella gestione sanitaria, per non dover poi trovarsi a rincorrere, offrendo una risposta non adeguata ai cittadini».

IL RISVOLTO ECONOMICO

Secondario rispetto alla salvaguardia della salute pubblica, ma comunque non trascurabile, c'è anche il risvolto economico: questa riconversione potrebbe aiutare alcune imprese del settore, ovviamente quelle resesi disponibili, a mitigare la difficile situazione che stanno attraversando, tra restrizioni e crollo del turismo.

Oltre ad un minimo di formazione specifica per i dipendenti degli alberghi, l'ampliamento dei Covid hotel richiederebbe ulteriori infermieri e operatori sanitari per seguire questi ospiti particolari. L'Usl ha avvertito della difficoltà di destinare personale allo scopo.

«Ritengo invece sia necessario fare un ulteriore sforzo per individuare e assumere altri infermieri - nota Visentin -. Se poi non servissero nei Covid hotel, possono andare nei reparti degli ospedali, dove c'è carenza di personale, anche per i casi di positività in aumento, e dove soprattutto ci sono lavoratori che hanno bisogno di recuperare dal punto di vista psico-fisico dopo tanti mesi di grandissimo impegno».

Mattia Zanardo

