LA CAMPAGNA

VITTORIO VENETO «Il Covid Hospital è sostanzialmente pieno. L'aumento dei contagi porta inevitabilmente a un aumento dei ricoveri. In tutto ciò, però, le dimissioni sono celeri, senza per questo essere meno accurate. Non ci siamo mai trovati senza posti liberi. E adesso grazie al vaccino puntiamo a proteggere tutti gli operatori della sanità. È l'inizio della svolta». A parlare è Michelangelo Salemi, direttore dell'ospedale di Vittorio Veneto. Dopo la tre giorni del Ca' Foncello, ieri è stato vaccinato sia il personale dell'ospedale di Montebelluna che quello del Covid Hospital di Vittorio Veneto, che tra l'altro è il polo unico per la conservazione del siero anti-coronavirus a 75 gradi sottozero.

ADESIONE MASSICCIA

A Vittorio Veneto, in particolare, sono state vaccinate oltre 400 persone, tra medici, infermieri, oss, tecnici e amministrativi. In totale sono stati fatti 434 vaccini a Vittorio Veneto, 302 a Treviso (terza giornata di fila) e 755 a Montebelluna. In totale, nella Marca, sono state somministrate già 3.591 dosi, più del doppio rispetto a Padova e Verona. L'attività si è svolta in collaborazione con il servizio Igiene e sanità pubblica tra la piastra ambulatoriale e la sala riunioni, dove sono state allestite cinque postazioni. Come per l'ospedale di Treviso, l'adesione ha superato il 90%. Restano delle perplessità solo tra chi ha appena superato l'infezione da Covid. Lo stesso Salemi si è vaccinato nella giornata di ieri. «Senza avvertire alcun problema», sottolinea. Dall'inizio dell'epidemia a oggi sono stati contagiati dal coronavirus un centinaio di operatori della sanità in servizio a Vittorio Veneto. In attesa del richiamo previsto tra 21 giorni, con il passare delle settimane i casi di positività tra il personale degli ospedali dovrebbero via via azzerarsi. Il primo traguardo è segnato per aprile. I numeri, intanto, indicano in modo chiaro l'enorme sforzo fatto fino ad ora. «Prima della pandemia per Vittorio Veneto erano sufficienti le consulenze assicurate da Treviso in materiale di malattie infettive. Adesso, invece, abbiamo 120 posti letto di Malattie infettive, 12 di Terapia intensiva, una quindicina in area semi-intensiva e quasi trenta nell'ospedale di comunità ricapitola Salemi abbiamo sempre lavorato a pieno regime, senza guardare alle ondate del coronavirus. La partita contro il Covid, però, si gioca sempre come squadra. Gli ospedali possono rappresentare il portiere. Mentre i cittadini che rispettano le misure di prevenzione sono gli attaccanti. Non si può fare a meno di nessun elemento, se si vuole vincere questa partita». A proposito di squadra, nell'ultimo periodo Vittorio Veneto sta dando una mano in particolare all'ospedale di Montebelluna, che rimane sempre sotto pressione. Alcuni pazienti sono stati trasferiti per evitare ulteriori sovraccarichi. Ora grazie al vaccino si inizia a vedere la luce. La prima tornata dedicata all'immunizzazione del personale sanitario si chiuderà il 6 gennaio con gli ospedali di Conegliano, Oderzo e Castelfranco.

CASE DI RIPOSO

Di seguito, il 23 gennaio ci sarà il Vaccination day per gli operatori della sanità dei servizi territoriali, compresi medici di famiglia, pediatri, dentisti e personale delle strutture sanitarie private. Nel frattempo da domani decollerà la campagna nelle case di riposo. Si dovrebbe partire dalla Fondazione Casa per anziani di Pieve di Soligo. A livello generale, si punta a vaccinare tutti gli anziani e tutti gli operatori, più i vari addetti. Sono circa 15mila persone. Le prime stime parlano di adesioni anche sotto al 50% in alcune rsa. È la sfida più difficile. Per quanto riguarda l'Israa di Treviso, nello specifico, si partirà dal Menegazzi di San Giuseppe, per poi proseguire con casa albergo Salce di zona San Tomaso, lo Zalivani di Fiera, dove il focolaio si sta ridimensionando, e la residenza di Santa Bona. Per il Menegazzi e la casa albergo, gli anziani e gli operatori possono decidere se aderire o meno entro il 6 gennaio. C'è un solo requisito: le vaccinazioni verranno eseguite nelle case di riposo Covid-free da almeno 21 giorni. L'obiettivo adesso è vaccinare complessivamente 30mila persone in prima linea contro il Covid entro fine gennaio. Poi si passerà ai lavoratori dei servizi essenziali. E tra marzo e aprile si aprirà a tutto il resto della popolazione.

Mauro Favaro

