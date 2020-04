LE STRUTTURE RICETTIVE

VITTORIO VENETO Il sindaco chiama, le strutture ricettive rispondono. Sono due le realtà dell'ospitalità vittoriese ad aver risposto alla lettera inviata il primo aprile dal sindaco Antonio Miatto e ad aver offerto, di risposta, delle stanze al personale sanitario che opera all'interno dell'ospedale di Vittorio Veneto, ora covid-hospital, che per questioni di sicurezza preferisce non fare rientro a fine turno in famiglia, tutelando così genitori, figli o coniugi. Il sindaco aveva scritto ai titolari di alberghi, bed&breakfast e case vacanza presenti da nord a sud della città, e ora in buona parte vuoti, chiedendo la loro disponibilità a concedere delle stanze per accogliere il personale sanitario che opera nel covid-hospital di Vittorio Veneto, ma anche persone positive al coronavirus che, dimesse, devono trascorrere a domicilio ancora dei giorni di isolamento e che rischiano di infettare i propri famigliari nel caso in cui non si disponga di sufficienti spazi a casa. I positivi al coronavirus devono, se a casa, dormire in una stanza da soli, avere possibilmente un bagno dedicato, utilizzare asciugami e stoviglie personali e altre accortezze in tema di igiene.

I TIMORI

Per gli operatori sanitari, invece, i timori sono quelli di portare a casa il virus. E così in molti preferiscono dormire altrove. «Due strutture cittadine hanno risposto alla mia lettera fa il punto il sindaco Miatto a distanza di pochi giorni dall'invio dalla richiesta e così siamo riusciti a dare immediata collocazione alle undici persone, tutti operatori sanitari che lavorano nel nostro ospedale, che si erano fatte avanti con me chiedendomi aiuto nella ricerca di un alloggio provvisorio. La risposta avuta dalle strutture è stata dunque sufficiente a fronte alle richieste che avevo. Si tratta di persone che, operando nel covid-hospital, preferiscono non rientrare nelle loro abitazioni perché temono un possibile contagio per i loro figli, consorti o genitori». Anche tramite i canali social vari infermieri e operatori socio-sanitari si era attivati per la ricerca di alloggi provvisori in città. E gli operatori del settore ricettivo vittoriese non si sono tirati indietro, dimostrando dunque ancora una volta insieme alle tante iniziative e alle donazioni di denaro e di generi alimentari la solidarietà di una città in prima linea nella battaglia contro il coronavirus.

LA DELIBERA IN REGIONE

Intanto oggi, in Regione si discuterà la delibera, predisposta dall'assessore al turismo Federico Caner, per l'utilizzo delle strutture alberghiere per ospitare i malati non gravi di covid. Richiesta che nelle settimane scorse era stata avanzata dal sindaco di Cordignano Alessandro Biz, e sostenuta anche dal sindaco di Vittorio Veneto, che proponeva di usufruire degli alberghi del litorale marino per ospitare i positivi e allontanarli così dai centri abitati, riducendo in questo modo i rischi di contagi. La delibera punta ad aprire le strutture alberghiere ai positivi asintomatici che hanno bisogno di un periodo di quarantena e a quelli appena dimessi dagli ospedali che ancora non sono guariti del tutto. Nella Marca, la Federalberghi provinciale ha anticipato che almeno tre strutture sono disponibili, ma sono molti di più gli imprenditori che si sono già offerti.

LA DISPONIBILITÀ

Il Fogher di Gianni Garatti, a Treviso, è stato il primo a farsi avanti, ma anche il Focolare ha fatto presente di esserci. E così tanti altri in vari punti della provincia. «Sarà la Regione a decidere di quali strutture avrà bisogno e di quante aveva spiegato Giovanni Cher, presidente dell'associazione degli albergatori trevigiani -, in base alle esigenze». Caner ha indicato che gli alberghi devono essere nel raggio di 20 chilometri dagli ospedali ed ha parlato di strutture di medie dimensioni, escludendo B&B e agriturismi, privilegiando strutture con camere singole, ciascuna dotata di servizi igienici. Regione e Federalberghi hanno concordato una quota di 35 euro al giorno per l'occupazione di ogni stanza. Oggi la delibera approda in giunta regionale per l'approvazione definitiva.

Claudia Borsoi

