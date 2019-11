«Così ho messo in fuga quei tre uomini incappucciati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CITTÀTREVISO Sono arrivati, hanno tentato di entrare in una casa, ma sono stati visti dai vicini. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine, immediato l'arrivo di una volante della polizia. Risultato: ladri in fuga e recuperata l'auto, rubata, con cui erano arrivati. In mezzo a decine di furti andati a segno c'è anche chi rimane a mani vuote perché la solidarietà e l'aiuto reciproco tra vicini funziona.«NON ERANO OPERAI»L'episodio è accaduto nel pomeriggio di domenica, in zona Feltrina, in via Gruppo da Conegliano a Monigo. Milena...