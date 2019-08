Corteo per il carabiniere ucciso: «Dategli una medaglia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CORTEOTREVISO Un corteo silenzioso per ricordare il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a 35 anni con 11 coltellate è partito ieri dal cuore di Treviso, e ha visto camminare lungo le vie del centro, carabinieri e poliziotti, gomito a gomito, insieme ai rappresentanti delle forze politiche locali. «È una manifestazione apolitica e apartitica e l'unico simbolo è quello del tricolore » ha sottolineato Pietro Lo Priore, ex comandante della stazione dei carabinieri di Treviso, ora in pensione, insieme a Gino...