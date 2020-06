IL PROGETTO

TREVISO La casa per gli studenti di Medicina sorgerà direttamente nell'area della nuova cittadella sanitaria del Ca' Foncello. Dopo l'accordo tra la Regione Veneto e l'Università di Padova per l'attivazione di un intero corso di laurea a Treviso, l'Usl della Marca ha subito riportato in rampa di lancio il progetto di riqualificazione dello stabile dell'ex Vetrelco, tra via Polveriera e il Sile, che inizialmente era stato accantonato. Sarà il nuovo polo per la formazione. Qui verranno ricavate aule e laboratori, almeno tre già in una prima battuta, più una serie di alloggi da destinare agli stessi studenti che frequenteranno il corso come fuori sede, trasferendosi quindi a Treviso. Attorno al campus alla fine graviteranno quasi mille persone, tra docenti, professori, studenti universitari e dottori in fase di specializzazione. Si va avanti nonostante la decisione del governo di impugnare la legge regionale, per una questione di imputazione a bilancio, che lo scorso aprile ha disposto l'attivazione di tutti e sei gli anni della laurea in Medicina nelle strutture dell'Usl della Marca. Ora si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale. Ma la Regione ha già chiarito che non si fermerà e che punta ad accogliere le prime 60 matricole a Treviso già a settembre.

LA TABELLA DI MARCIA

L'azienda sanitaria va avanti di pari passo, dando priorità al nuovo polo per la formazione. «Stiamo lavorando per realizzare quanto prima tre nuovi laboratori e una serie di aule. Nel frattempo avremo la possibilità di usare anche alcune strutture nella sede dell'Ordine dei Medici, che ringraziamo per la disponibilità fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca all'interno della nuova cittadella sanitaria andremo a creare un vero e proprio polo universitario. Al quale poi si aggiungerà uno studentato, grazie alla possibilità di ricavare degli alloggi». L'azienda sanitaria ha approvato il progetto proprio alla fine della settimana scorsa. «Si conferma l'intervento originariamente previsto nell'area ex Vetrelco, con i necessari adeguamenti, per la creazione di un polo universitario si legge nel documento finalizzato a ospitare un corso completo della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Padova su spazi messi a disposizione dalla stessa azienda sanitaria».

LA BONIFICA

L'importo sfiora i 9 milioni di euro. Il nodo più importante riguarda la bonifica dell'area. Lo stabile dell'ex Vetrelco ospitava una vecchia vetreria. A suo tempo l'Usl aveva messo in conto 2,4 milioni per ripulire la zona da materiali contenenti amianto, nichel e piombo. I tempi per la bonifica e per la realizzazione del nuovo polo della formazione dipenderanno da Ospedal Grando, il concessionario che sta seguendo l'intera partita della costruzione della nuova cittadella sanitaria del Ca' Foncello e che, parallelamente, si occuperà anche dell'ex Vetrelco. Quel che è certo è che la Regione non ha alcuna intenzione di fare un solo passo indietro sul progetto per l'attivazione di un intero corso di laurea di Medicina a Treviso. «Confermiamo tutto: 60 matricole per l'anno accademico 2020/2021 ha messo in chiaro il governatore Luca Zaia inaugurando lunedì la nuova centrale del Suem 118 di Treviso, proprio il primo passo della nuova cittadella sanitaria hanno voluto andare davanti alla Corte Costituzionale. Andremo a difendere la nostre ragioni: non esiste che per sei milioni di euro si dica che abbiamo sbagliato l'imputazione a bilancio. Non c'è nessun problema di natura finanziaria». «Si va avanti ha concluso Zaia a Treviso abbiamo già otto reparti clinicizzati con specializzandi che si formano nelle corsie e nei reparti. Con questo nuovo campus si andrà a creare quella che ho sempre definito come una piccola Atene».

