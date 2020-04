LO PSICOLOGO

TREVISO «Abbiamo il dovere di tutelare i più piccoli ma non possiamo proteggerli dalla realtà che invece va raccontata con linguaggi adatti ma per quella che è, non per come la vorremmo noi per loro. Li possiamo aiutare usando le parole giuste che servono per dire la verità ma non illudiamoci che non stiano capendo la gravità del momento». Ecco come spiegare ai bambini la vita al tempo del Coronavirus secondo Aldo Mattucci, psichiatra di grande esperienza e direttore dell'Istituto Veneto di Terapia familiare che ha le sue sedi a Treviso e Vicenza. «Questa fase -spiega- può essere considerata per qualcuno una occasione utile per far uscire il rapporto genitori-figli dall'empasse di una relazione caratterizzata da un modello educativo sbagliato perché iperprotettivo, tutto rivolto a metterli al riparo dalla vita e dalla sue severità, a far evitare errori e anche piccoli fallimenti che fanno invece parte del percorso di maturazione, che si tratti della scuola o delle relazioni sociali. Vale per gli adolescenti tanto quanto per i più piccoli rispetto ai quali mi sento di dire che è giusto rassicurare ma non basta dire che alla fine della pandemia andrà tutto bene: perché in qualche famiglia purtroppo non andrà tutto bene. A quel punto i nostri figli perderanno fiducia in noi e per loro il trauma sarà ancora maggiore. Si deve invece trovare un linguaggio giusto per raccontare il mondo per quello che è. Anche questo li aiuterà a crescere».

VERITA' BRUTALE

La verità di questi giorni può essere però molto brutale. «Ma è una verità che va spiegata anche ai bambini. Per farlo bisogna innanzitutto che venga capita dagli adulti; ma non è facile, nella condizione in cui ci troviamo, perché abbiamo tutti un carico di ansia personale con cui è faticoso convivere. Dobbiamo prima di tutto superare gli ostacoli rappresentati dalla tensione che si accumula dentro ogni persona quando non si riesce a individuare un canale alternativo a quelle pratiche che permettevano in precedenza di gestire la fatica e lo stress. Per non dire delle tensioni che si accumulano tra gli adulti alle prese con l'ansia e la paura per il domani e che rischiano di far sfociare in crisi dei rapporti con fortissime implicazioni negative sui bambini. C'è già chi prevede che il rimanere a casa forzatamente nei prossimi mesi farà aumentare le separazioni traumatiche».

TUTELA E TRASPARENZA

«I genitori -torna a dire il direttore dell'Istituto Veneto di Terapia Familiare- devono sforzarsi di cogliere e capire la differenza che passa fra tutelare e proteggere ad ogni costo. I bambini vanno tutelati ma non possiamo permetterci il lusso di nascondere le cose. L'idea che andrà tutto bene è una speranza che condividiamo tutti, ma è anche un concetto che dobbiamo contestualizzare. Tutelare i più piccoli non può voler dire idealizzare una speranza e dare l'idea che le cose potranno solo andare bene. A quel punto se i bambini dovessero affrontare l'esperienza del dolore non saprebbero come gestirla». Esiste una ricetta per superare al meglio questo periodo? «Se parliamo del rapporto tra genitori e figli non credo ci siano ricette precostituite. Crisi così ampie colpiscono in modo diverso e non possono essere affrontate e vinte applicando soluzioni che non tengono conto dei vari contesti e delle differenti realtà. Non dobbiamo neppure pensare che esistano modalità preconfezionate di risposta a problemi che si manifestano invece in modo del tutto differenti. Piuttosto, con i figli ciò che ci può venire in aiuto è la conoscenza che abbiamo di loro e questo ci consentirà di sviluppare risposte creative e originali. I bambini si accorgono quando intorno il comportamento degli adulti è innaturale e apprezzano quando con loro si mette in atto una condivisione autentica. Ma è necessario soprattutto cercare di essere forti noi: chi ha esperienza clinica sa bene che sono i figli, anche quelli piccoli, ad assumersi la responsabilità di essere protettivi nei confronti del genitore percepito in difficoltà».

Denis Barea

