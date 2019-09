Coppia di trevigiani rincorre e fa arrestare un ladro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMESTRE Ha provato a scappare dopo aver rubato il cellulare a una donna, ma il marito l'ha rincorso e l'ha fatto arrestare dalla polizia. Un ladro poco accorto, quello fermato l'altro giorno in via Piave a Mestre dalle Volanti della questura. A finire in manette, un 31enne nigeriano. A PASSEGGIOL'uomo, domenica, aveva seguito marito e moglie, entrambi di Treviso, che stavano passeggiando in via Piave. La donna aveva in mano il proprio smartphone nuovo, quando è stata raggiunta dal ladro che le ha strappato di mano il telefono e si è...