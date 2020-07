L'ARRESTO

TREVISO Si è avvicinato a due conoscenti e ha cercato di rapinarli, ordinando loro di consegnare alcune dosi di metadone che avevano in tasca. Per essere più convincente ha pensato bene di prendere un coltello da cucina con cui poi ha ferito uno dei due. Fallito il colpo e costretto alla fuga, si è nascosto in un bar dove è stato stanato dagli agenti delle volanti della Questura di Treviso che hanno faticato non poco a bloccarlo e arrestarlo. I poliziotti sono stati infatti insultati e colpiti con calci e pugni. Il protagonista di questa vicenda è Y.S., un 22enne di origini marocchine ma trevigiano di nascita: un volto già noto alle forze dell'ordine, una vecchia conoscenza che in passato si era distinta per episodi simili.

L'EPISODIO

Il giovane è finito nei guai nella nottata tra venerdì e sabato: mentre si trovava nel quartiere di San Lazzaro ha incontrato una coppia di conoscenti, anche loro marocchini. Il 22enne, forse alterato, doveva procurarsi del metadone e, sapendo che i due erano ben forniti, ha cercato di farsi dare delle dosi. Senza andare troppo per il sottile, ha estratto un coltello da cucina e intimato alla coppia di consegnargli il metadone. La coppia si è rifiutata, così il 22enne ha sferrato un fendente colpendo uno dei due a un sopracciglio, causandogli una ferita profonda. Fallita la rapina, il 22enne si è dileguato a piedi, ma senza allontanarsi molto. La coppia aggredita ha subito chiamato la polizia, temendo che il 22enne potesse tornare alla carica. Le volanti, nell'arco di pochi minuti, sono arrivate a San Lazzaro e in breve tempo gli agenti, anche grazie alle indicazioni fornite dalle vittime, hanno scoperto che il giovane si era rintanato in un bar. Per gli agenti della squadra volanti non è stato semplice avere ragione del 22enne: i poliziotti, apostrofati con termini non ripetibili, sono stati colpiti con calci e pugni. Per questo motivo il giovane è stato arrestato sia per la tentata rapina e le lesioni ma anche per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Come ordinato dalla Procura di Treviso, il 22enne è stato accompagnato nel carcere di Santa Bona.

I CONTROLLI

Nel corso della settimana la polizia è stata impegnata anche in controlli straordinari in tutta la città e l'immediato hinterland. Nella rete tesa dalle volanti sono finiti anche tre cittadini moldavi di circa 30 anni, tutti denunciati. Due di questi sono stati pizzicati, lunedì scorso, in possesso di attrezzi da scasso: per evitare il controllo dei poliziotti hanno reagito con calci e pugni, venendo però subito bloccati. Complessivamente i controlli della Questura di Treviso, svolti con l'ausilio del nucleo prevenzione crimine di Padova, hanno portato a controllare 421 persone, 80 veicoli e 9 esercizi commerciali. ben 15 le persone denunciate, con tre multati per violazioni al codice della strada.

Nicola Cendron

