(eg) Smessi i panni di arbitro, Marius Mitrea fischietto di Paese, anche se in forza alla sezione di Udine e per molti anni numero uno italiano ha assunto un nuovo importante incarico a livello internazionale. Mitrea, infatti, è diventato selezionatore degli arbitri per le coppe europee.TARVISIUM Nuovo innesto nella Botter Tarvisium. Alla corte di Federico Dalla Nora è arrivato in prestito dal Rugby Riviera il promettente Dewi...