Controlli straordinari per l'emergenza furti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAMONTEBELLUNA Il montebellunese è bersagliato dai ladri. Furti a raffica nelle ultime settimane con apice raggiunto a Musano di Signoressa dove, l'altra sera, sono stati segnalati una decina di raid. E i carabinieri rispondono chiamando in campo i rinforzi. La squadra di intervento operativo del Battaglione dei carabinieri di Mestre è intervenuta a supporto dei militari dell'Arma di Montebelluna, Nervesa e Volpago. È stato così possibile aumentare le pattuglie in orari serali per presidiare il territorio e rassicurare i...