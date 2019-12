Controlli in elicottero per bloccare le razzie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONETREVISO L'elicottero dei carabinieri ha illuminato a giorno strade e campi, abitazioni e obiettivi sensibili. Con un unico scopo: fermare l'ondata di furti che ha creato un fortissimo allarme, nel mese di novembre e non solo, in tutto il territorio. Un servizio senza precedenti quello disposto nelle ultime due sere dal comando provinciale dell'Arma nel Coneglianese, nel Vittoriese e nell'hinterland Trevigiano, le zone in cui l'incidenza delle razzie si è particolarmente evidenziata. E i primi risultati si sono già visti: le...