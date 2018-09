«Controlli giusti, ma non si faccia di un'erba un fascio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ENOLOGOTREVISO (ef) Dire eccezionale non basta. Un'annata come quella attuale non si ricorda dal 1878, quando si iniziarono a censire le produzioni di prosecco nell'area del Trevigiano. Poi, tante buone stagioni, ottime stagioni, con picchi produttivi notevoli, ma senza mai toccare i vertici raggiunti in questa.«Forse una situazione di questo tipo si può comparare con il 1959 -spiega l'enologo Emanuele Serafin e Winemaker uscito dal Cerletti di Conegliano e tra i più attivi professionisti del settore- L'anno precedente c'era stata una...