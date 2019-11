Contro il camion: 17enne in fin di vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTETREVISO Stava andando a scuola. In sella alla sua moto da cross Husqvarna. Ma a scuola non ci è mai arrivato. Il 17enne, N.D.G., residente a Casale, è stato travolto da un camioncino Fiat che stava percorrendo viale Felissent, da Villorba verso Treviso ed era impegnato in una manovra di svolta a sinistra. Il giovanissimo proveniva, invece, da Treviso ed era diretto verso Carità. Il primo scontro poco prima dell'Ippodromo, in prossimità delle strisce pedonali.LO SCHIANTOL'impatto è stato violento, tanto che il giovane e la sua...