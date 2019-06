Conte, video e annuncio: «Oggi riapre piazza Trentin»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LAVORI TREVISO Dedicato a tutti quelli che gufavano e ancora lo criticano. Dedicato all'opposizione, che in sostanza ha bocciato i suoi primi 365 giorni di lavoro. Dedicato a chi non gli dava chance e lo riteneva un candidato debole. Ecco che ieri alle 12 il sindaco Mario Conte ha pubblicato sulla sua pagina personale un post che riassume, in opere fatte e risultati portati a casa, questo anno di lavoro. E parte dalla novità: oggi riapre piazza Trentin. In anticipo di 10 giorni rispetto al cronoprogramma delle opere. IL MANTRA Il mantra è...