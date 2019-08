Conte: «Turismo, cambiamo marcia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO «Siamo una città turistica a tutti gli effetti. Ma da dentro non ce ne rendiamo ancora conto». Il sindaco Mario Conte sintetizza così una crescita sotto gli occhi di tutti: Treviso attira sempre più turisti ma non ha ancora cambiato del tutto mentalità. Serve una scossa. E ha già in mente alcuni passi: «Voglio convocare un tavolo che metta assieme i comuni trevigiani più importanti dal punto di vista turistico da Asolo a Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Oderzo e tanti altri oltre al Consorzio di...