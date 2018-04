Conte soddisfatto: «Una scelta responsabile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTRODESTRATREVISO ieri sera giornata importante per la campagna elettorale della Lega. I 32 candidati della lista del Carroccio sono stati convocati al K3 per un vero e proprio set fotografico, tappa fondamentale per realizzare il materiale elettorale come pieghevoli, manifesti e santini. La lista è ormai pronta e i nomi sono quelli che si ripetono da giorni: i consiglieri comunali uscenti, molti big del direttivo, il consigliere regione Riccardo Barbisan, l'assessore regionale Federico Caner. Tutti uniti e compatti per sostenere Mario...