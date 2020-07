URBANISTICA

TREVISO «Due progetti molto impattanti li stiamo fermando attraverso il confronto con i progettisti. Dialogare fino a convincere chi vuole avviare una ristrutturazione a non lanciarsi in progetti che stridono col contesto che li circonda, è l'unica cosa che possiamo fare». Il sindaco Mario Conte fa capire che, al momento, l'unica arma per fronteggiare i tanti piani di recupero che stanno partendo in città sotto la protezione del Piano Casa, e quindi che sfuggono ai controlli del Comune, è la diplomazia.

LA LEGGE

«Il Piano Casa - osserva - è stata un'ottima legge che è servita per dare nuovo impulso al settore dell'edilizia, per avviare il recupero di tante parti delle nostre città e per creare nuove opportunità di lavoro. Adesso però è stata rivista per perfezionare i parametri paesaggistici e urbanistici». Correzione sottolineata anche da Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega a Palazzo dei Trecento e consigliere regionale uscente, anche lui convinto che il vecchio Piano Casa andasse rivisto. Intanto i cantieri che stanno prendendo vita sono quelli legati al Piano Casa non ancora rivisto e corretto. L'ultimo caso riguarda villa Van Den Borre in via del Mozzato, che verrà demolita per fare posto a un residence tra lo sconcerto dei residenti, preoccupati soprattutto del destino del grande parco in cui è immersa.

IL CONTESTO

«Il nodo - continua il sindaco - è avere dei progetti belli e in sintonia con la zona che li circonda. Per dire: un bellissimo condominio stona pesantemente in un quartiere tutto di villette. Per quanto riguarda il Comune, stiamo utilizzando tutti gli strumenti a disposizione». Che non sono molti: «Nel documento del Sindaco abbiamo dato delle indicazioni, ma molto più importante è il confronto con i progettisti. Abbiamo aperto tanti tavoli tecnici per parlare dei recuperi previsti. Il mio auspicio è che tutti abbiano sempre presente il bene della città e quindi propongano idee che ben si sposino con l'ambiente e l'architettura circostante. L'unica nostra vera arma è questa, il dialogo, parlare con i progettisti e spiegare quali sono le caratteristiche della nostra città da rispettare. Contiamo sulla responsabilità di chi immagina nuove costruzioni nel nostro territorio».

