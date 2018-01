Conte invita Gentilini: «È stato un grande sindaco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICATREVISO Mario Conte smorza i toni e spegne la miccia polemica accesa ieri da Giancarlo Gentilini. «Il candidato migliore per battere Manildo è De Checchi - aveva detto lo Sceriffo - Conte non è pronto, gli servono ancora anni di esperienza». Aggiungendo che se il centrodestra dovesse scegliere l'attuale capogruppo della lega in consiglio comunale come rivale del primo cittadino uscente lui è pronto a presentarsi da solo con la lista Gentilini per Treviso. «Giancarlo rappresenta un pezzo di storia di Treviso - risponde il...