Conte-Goldin: così è sfumata l'intesa

IL CASOTREVISO Alla fine, al netto delle congetture politiche più o meno veritiere, tutto si riduce a una questione di tempi: Marco Goldin e il sindaco Mario Conte non hanno trovato un punto di contatto perché su lunghezze d'onda differenti. Da qui si capisce l'affermazione del sindaco su un futuro, possibile, accordo, con il curatore e critico d'arte trevigiano per organizzare grandi eventi a Treviso: «Diciamo che, adesso, - ha detto Conte - la nostra amministrazione non è pronta per poter accogliere quel tipo di richieste».IL...