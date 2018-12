Conte-Django, altra sfida «Fuori dall'ex caserma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Il centro sociale Django può organizzare l'assemblea prevista per questa sera per discutere dello scontro in corso con Ca' Sugana. Ma l'incontro si dovrà tenere all'aperto, non all'interno dell'ex caserma Piave. Nonostante il freddo pungente. Proprio così. A dirlo è il sindaco Mario Conte. «Tutte le attività portate avanti nei fabbricati di via Monterumici sono abusive. Quindi si può tenere l'assemblea, ma all'aperto mette in chiaro il primo cittadino . Le regole dettate dalla convenzione con OpenPiave vanno rispettate....