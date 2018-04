Conte: «Centrodestra unito, prima promessa mantenuta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO CA' SUGANATREVISO Mentre attorno al sindaco Giovanni Manildo si va faticosamente componendo una coalizione sempre più coesa, il centrodestra veleggia già con il vento in poppa. Saranno sei le liste in appoggio al candidato Mario Conte: Lega, Lista Zaia-Gentilini, la lista Mario Conte sindaco, Forza Italia e la civica Grande Treviso. In settimana si aggiungerà anche Fratelli d'Italia, che aspetta solo l'ok dei vertici regionali. Il fronte, insomma, è compatto.«Abbiamo mantenuto la promessa fatta ai cittadini - sottolinea Conte - lo...