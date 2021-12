LA DECISIONE

TREVISO Invito a rispettare le misure anti-contagio e a mantenere comportamenti prudenti, ma niente obbligo di mascherina all'aperto. Treviso (almeno per ora) non segue l'esempio di altre città dove bocca e naso dovranno rimanere coperti non solo nei luoghi chiusi. Se il governo ha deciso di non ripristinare le precedenti normative su scala nazionale, in diversi comuni si sono mossi in via precauzionale i sindaci, preoccupati dalla nuova ondata di positività al Covid, reintroducendo la prescrizione anche in zona bianca con proprie, apposite ordinanze. Regole, peraltro, valide in prevalenza per la durata delle festività natalizie e limitate alle zone a più alta concentrazione di persone, come il centro storico o le vie dello shopping, oppure solo in presenza di folla.

LA SCELTA

Nel capoluogo della Marca, il sindaco Mario Conte valuta costantemente la situazione, ma per ora ritiene non ci sia la necessità di un intervento normativo: «Stiamo tenendo monitorati l'andamento dei contagi e anche il livello di attenzione della nostra comunità - conferma -. La situazione è sotto controllo, e vedo da parte dei cittadini già un atteggiamento responsabile, con molte persone che indossano già la mascherina». Ovviamente l'attenzione rimane elevata e nelle scorse ore il sindaco ha avuto modo di confrontarsi sul tema anche con il prefetto, concordando sul fatto che non vi siano presupposti urgenti: «Detto questo, nel momento in cui dovessimo percepire che la guardia si sta un po' abbassando, siamo pronti a rafforzare il quadro con un'ordinanza. Ma al momento non c'è l'intenzione di firmarla».

IL DIVIETO

L'emergenza pandemica, invece, costringerà a rinunciare ad una delle più storiche e popolari tradizioni locali, che dovrebbe svolgersi tra poche settimane: il panevin. Il radunarsi di persone attorno al falò del millenario rito per salutare il nuovo anno e interpretare gli auspici per il futuro costituirebbe un'occasione di diffusione del virus troppo favorevole. «Si tratta di tradizioni importanti e radicate - sottolinea ancora Mario Conte - ma richiamare la comunità attorno al fuoco del panevin sarebbe una manifestazione più a rischio. E' un sacrificio che dobbiamo fare: proteggiamoci, rinviamo al prossimo anno queste bellissime usanze del nostro territorio, ma non mettiamo a repentaglio la salute dei nostri cittadini». In questo caso, dunque, dovrebbe invece essere emanata a breve il provvedimento per evitare la costruzione e l'accensione dei falò propiziatori nella notte antecedente l'Epifania. Già pochi giorni fa, il responsabili di Ca' Sugana aveva firmato, come avviene ormai da diversi anni, l'ordinanza che vieta, dal 30 dicembre al 6 gennaio, su tutto il territorio comunale l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici. Divertimenti tipici di questo periodo dell'anno che però, oltre ad essere spesso causa di incidenti agli stessi utilizzatori, provocano pesanti disagi per fasce deboli della popolazione e soprattutto agli animali, che rischiano di spaventarsi, fuggire o venire investiti.

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



