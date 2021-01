L'INIZIATIVA

TREVISO Un patto con gli studenti che lunedì torneranno, seppur lentamente, a scuola: «Mi fido di voi. Qualcuno vi vede come un problema, per me invece siete una risorsa e una soluzione». Così il sindaco Mario Conte si rivolge ai ragazzi che si apprestano ad uscire dal lungo periodo di didattica a distanza. Evento atteso, evocato da tutti, ma anche temuto. Il ritorno a scuola potrebbe, infatti, combaciare con una piccola ripresa dei contagi. Conte però ha deciso di scommettere sul senso di responsabilità dei giovani. Ha quindi scritto una lettera, inviata a tutte le scuole superiori della città, e girato un video poi pubblicato su Facebook e Instagram, per chiedere collaborazione nel contrasto del contagio. In buona sostanza: tenere sempre la mascherina, evitare assembramenti e o comportamenti pericolosi. Significativa location e cura del dettaglio. Il sindaco parla dai campi di allenamento del Benetton rugby. Alle sue spalle si sta allenando la prima squadra, in mano tiene una palla ovale: «Muoviamoci assieme e schiacciamo la palla in meta», esorta.

L'APPELLO

«Vi chiedo di stringere con me un'alleanza importante per voi e per tutta la comunità - annuncia Conte - affinché possiate ricominciare a vivere in pienezza la vostra vita, oltre che per la fiducia che ripongo in voi e nella vostra capacità di andare avanti con tenacia». E dopo aver ricordato perché tornare in presenza sia fondamentale - «Avete aspettato, pazientato, sofferto. Vi capisco: quando ero uno studente come voi, non vedevo l'ora di vivere la scuola anche nel suo contesto fuori classe» - lancia l'appello alla prudenza: «Sono certo che nessuno di voi dimenticherà la mascherina. Però mi raccomando: nel tragitto casa-scuola, in treno o in bus, va tenuta su bocca e naso. Lo stesso vale per l'igienizzazione delle mani. Nelle scuole, nei luoghi e nei mezzi pubblici si sta facendo il massimo per sanificare ma serve un passetto in più anche nella sensibilizzazione di chi è meno ligio e nella comunicazione delle buone abitudini. In un mondo in cui si sta facendo largo la figura dell'influencer, chiedo a tutti voi di esserlo, diffondendo con tutti i mezzi a disposizione le tre regolette che ormai conoscete a memoria: mascherina, mani, distanziamento».

IL VERTICE

Prima della lettera, il sindaco ha partecipato alla riunione convocata dal prefetto Maria Rosaria Laganà per fare il punto in vista della prima campanella di lunedì. Collegati in video conferenza c'erano oltra a Treviso, i comuni Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Mogliano Veneto, Motta di Livenza, Oderzo, Pieve del Grappa, Valdobbiadene, Villorba, Vittorio Veneto in pratica tutti quelli che ospitano gli istituti superiori - la regione del Veneto, L'Ufficio Scolastico regionale, l'Ufficio scolastico Provinciale e la Mom. Le decisioni prese sono state, grosso modo, quelle annunciate. Le prime tre settimane, quindi fino al 22 febbraio, il 50% degli studenti andrà a scuola e l'altra metà continuerà con le lezioni a distanza. Questo consentirà alla Mom di organizzare il servizio di trasporto pubblico senza andare in affanno: «Dal 22 febbraio al 5 marzo - sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia- si passerà alle lezioni al 75%. Poi attenderemo il nuovo Dpcm. Come Provincia abbiamo coordinato l'attività della Mom garantendo venti mezzi e 112 corse aggiuntive». «Passate le tre settimane - aggiunge il direttore della Mom Giacomo Colladon - avremo sufficienti dati per capire come i ragazzi sono tornati a muoversi, se e quanto utilizzano i bus. Dopo le tre settimane, quando la presenza a scuola salirà al 75%, potenzieremo il servizio con 120 mezzi in più».

PRECAUZIONI

Il prefetto ha anche messo a disposizione agenti della questura, della polizia locale e volontari della Protezione Civile per i controlli alle fermate. Obiettivo: evitare assembramenti e verificare il rispetto delle norme. La Mom, dal canto suo, ci aggiungerà altri 57 stewart: 20 neo assunti e 37 già reclutati. «Li metteremo alle fermate maggiori - continua Colladon - a Treviso saranno in stazione, alla Madonnina e alla curva dello Stadio. Controlleranno il rispetto delle distanze, che non ci sia l'assalto alla diligenza quando arrivano i bus, l'uso della mascherina e soprattutto che tutti abbiano biglietto o abbonamento».

Paolo Calia

