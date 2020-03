IL DATO

TREVISO Sono 400 i trevigiani posti in isolamento domiciliare dagli specialisti dell'Usl della Marca. È questa la consistenza della cintura sanitaria messa in piedi per provare a rallentare la diffusione del coronavirus. Nel dettaglio, ci sono cento persone che presentano sintomi respiratori lievi. E a queste ne vanno aggiunte altre 300, senza sintomi, tra i familiari e i contatti più stretti delle prime cento, a loro volta in isolamento a casa per 14 giorni per scongiurare il rischio che possano dare origine a nuovi contagi. «Le persone con sintomi lievi, complessivamente un centinaio, vengono seguite a distanza dai nostri professionisti, in modo quotidiano fa il punto Sandro Cinquetti, direttore del servizio Igiene e sanità pubblica in più, sono stati isolati anche i loro familiari, seppur asintomatici. Questi ultimi sono circa 300. Appartengono tutti al circuito di contatti delle persone con sintomi lievi, che in questa fase viene tenuto particolarmente largo, per massima prudenza».

Tutte le persone in isolamento domiciliare vengono controllate per due settimane. La maggior parte deve ancora finire il periodo di quarantena. «Tra poco cominceremo a registrare i percorsi conclusi», specifica Cinquetti. Tra le persone in isolamento ci sono anche i 29 dipendenti della stessa Usl della Marca. Nel momento in cui scatta la quarantena a titolo precauzionale, vanno in isolamento anche mariti, mogli, figli e qualsiasi altra persona convivente. «Avendo avuto il cluster in Geriatria, puntiamo a ridurre al minimo, fino ad azzerare, se possibile, il rischio di nuovi contagi sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana sono misure che potrebbero anche essere considerate esagerate. Ma in questa situazione non vogliamo abbassare la guardia su nessun fronte».

La speranza è che si sviluppi quanto prima una immunità di gregge. In altre parole, che i contagi procedano lentamente, in modo da poter gestire al meglio sia i ricoveri che gli isolamenti a casa. «Fino a quando la popolazione non avrà sviluppato gli anticorpi, come accaduto per l'influenza stagionale, avremo un sovraccarico del sistema sanitario avverte Carlo Agostini, direttore del dipartimento di Medicina interna solo l'immunità di gregge, una volta sviluppata, appunto, potrà abbassare il range delle infezioni attive». Rientra in questo quadro la decisione presa ieri dalla Regione di far salire da 97 a 142 (+45) il numero di posti letto negli ospedali trevigiani tra Terapia intensiva, Pneumologia e Malattie infettive. Il piano prevede l'allestimento al Ca' Foncello di due posti aggiuntivi in terapia semintensiva respiratoria (da 16 a 18) e di 18 posti aggiuntivi in Malattie infettive (da 26 a 44). «Come spiegano gli esperti tirano le fila da Venezia la patologia legata al coronavirus in una percentuale di soggetti, seppur relativa, può presentare quadri di aggravamento, con la necessità di cure maggiormente intensive».

