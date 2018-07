Contarina: via i bidoncini in centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RACCOLTATREVISO Bidoncini privati in centro storico: dall'autunno Treviso potrebbe cambiare sistema. Il sindaco Mario Conte l'ha ripetuto in campagna elettorale e ribadito nell'incontro di giovedì a Contarina, prima vera occasione di confronto sul tema dei rifiuti. E il presidente Franco Zanata ha dato la disponibilità della partecipata a studiare forme alternative. «Ci siamo detti disponibili a fare un monitoraggio approfondito dell'esposizione dei bidoncini nel mese di settembre. Vedremo quanto e come si conferisce e poi proporremo...