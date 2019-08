Contarina: «In via Pisa altre emergenze oltre ai rifiuti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DEGRADOTREVISO Immondizie abbandonate, ma non solo, dai residenti nella Tower House di Via Pisa: dal 2014 c'è quasi un tavolo permanente tra il Comune di Treviso, Contarina e l'amministrazione del condominio. Nei vertici è emerso con chiarezza che la questione dei rifiuti sia marginale rispetto alle problematiche generali del grattacielo. «Stupisce che il consigliere Acampora non sia allineato con la sua amministrazione e non sappia degli incontri per trovare soluzioni condivise. Forse non ricorda», affonda il direttore generale di...