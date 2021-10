Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMETREVISO Da venerdì raccolta rifiuti a rischio. A Contarina stanno facendo i conti sul numero di dipendenti privi di Green pass e che quindi non potranno presentarsi al lavoro. A oggi, su 500 operai, sono circa 70 quelli non vaccinati e di questi, una quarantina sono addetti proprio alla raccolta differenziata. Si tratta in massima parte degli autisti che ogni giorno, soprattutto la notte, girano per i comuni della destra Piave a...