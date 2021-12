IL CASO

CONEGLIANO Erano partiti da Conegliano verso Assisi con una missione: allestire all'interno della Basilica superiore di San Francesco il presepio artistico realizzato per il Natale del 2019 in Vaticano. E adesso sono tutti in isolamento a causa del Covid. Il focolaio scoppiato durante il pellegrinaggio del gruppo del presepio artistico della parrocchia di Parè ha già portato all'isolamento di 92 persone: 24 contagiate, 3 ancora in fase di valutazione e altre 65 messe in quarantena in via precauzionale perché hanno avuto contatti stretti con i soggetti risultati positivi. Tutti adulti, alcuni vaccinati e altri no. Il caso indice da cui sarebbe partito il cluster non ha fatto parte del gruppo. Si tratta di un trevigiano di 78 anni, già vaccinato con due dosi e in attesa della terza, che adesso è ricoverato in Terapia intensiva, al momento fortunatamente in condizioni non particolarmente critiche.

L'ORIGINE

La sua positività è stata confermata dopo l'emersione dei primi sintomi. Evidentemente qualcuno tra quelli che hanno partecipato al pellegrinaggio ha avuto contatti con lui prima di mettersi in viaggio per Assisi. E poi il contagio si è allargato. Il gruppo era partito da Conegliano lo scorso 5 dicembre. La maggior parte delle persone ha viaggiato a bordo di due pullman. Più 16 persone che avevano raggiunto l'Umbria a bordo delle proprie auto. Assieme al gruppo della parrocchia di Parè, guidato dal vicario don Paolo Salatin, c'erano anche alcune unità della protezione civile Cavalieri dell'Etere. «Il contagio non è partito da noi. Adesso ci piovono addosso mille critiche. E i No-Vax puntano il dito contro di noi dicendo che abbiamo preso il Covid anche se vaccinati. Ma non è così spiegano dal gruppo del presepio artistico di Parè il caso indice è stato esterno. La maggior parte delle persone andate ad Assisi hanno il Green Pass rafforzato. E le 16 che sono andate in auto si sono sottoposte al tampone sia prima di partire che al rientro». Sono stati proprio i test eseguiti dopo il ritorno nel trevigiano, il 9 dicembre, a evidenziare le prime positività e, di seguito, l'intero focolaio. Oggi alcune delle persone coinvolte hanno sviluppato dei lievi sintomi a causa dell'infezione. Fino ad ora, comunque, non c'è stato nessun ricovero in ospedale. Il presepio allestito ad Assisi è stato inaugurato l'8 dicembre durante la messa celebrata da padre Marco Moroni, custode del Sacro Convento.

LA CERIMONIA

Per la celebrazione è arrivato anche Fabio Chies, sindaco di Conegliano, già contagiato dal Covid all'inizio dell'epidemia. Lui è rimasto solo un giorno. «E il tampone fatto al rientro ha dato esito negativo rivela mi spiace per quanto è successo. Come città abbiamo già reso le mascherine obbligatorie anche all'esterno. L'attenzione è massima. Purtroppo, però, il momento è complesso. Auguro a tutte le persone coinvolte di rimettersi quanto prima». Dopo la conferma dei contagi, il primo pensiero è andato alla possibile scia di contagi ad Assisi e dintorni. Ma il sindaco della città umbra, Stefania Proietti, spazza il campo. «Di sicuro i pellegrini non possono avere preso il virus qui perché non risulta alcuna rilevazione o tracciamento da parte del dipartimento di Prevenzione dell'Asl1 dell'Umbria tira le fila è molto più probabile che il virus sia stato contratto durante il viaggio o in altri luoghi. Da mesi raccomandiamo a cittadini e turisti di attenersi alle misure di sicurezza, invitiamo tutti a sottoporsi al vaccino e in tutte le occasioni in cui si possono verificare afflussi di persone adottiamo regole ferree, come l'obbligo delle mascherine anche all'aperto per tutto il periodo delle festività natalizie. Assisi è una città sicura e accogliente».

Mauro Favaro

