LA STRETTA

FARRA DI SOLIGO Feste tra studenti, in famiglia e ritrovi nei weekend: la Prefettura, i Comuni e l'azienda sanitaria stanno predisponendo nuove strette. Con controlli e inasprendo le sanzioni. Emblematico è il caso della festa di carnevale tra bambini a Farra: i responsabili rischiano una multa. Dopo aver chiarito che il cluster di Farra è stato originato da una festa di carnevale organizzata dai genitori delle elementari perchè la scuola si era rifiutata di organizzarla in classe, il sindaco Mattia Perencin ha chiesto al direttore sanitario Francesco Benazzi di valutare con l'ufficio legale dell'Usl se le famiglie siano passibili di sanzioni. «Abbiamo condiviso un ragionamento - fa sapere Perencin -, credo non debba essere trascurato un segnale di questo tipo». Il Comune e l'azienda sanitaria sarebbero infatti riusciti a risalire agli organizzatori, genitori di alcuni alunni della scuola elementare, e stanno valutando anche di intervenire con una multa per ribadire la gravità dell'accaduto e scoraggiare in futuro incontri privati extrascolastiche.

IL MONITO

E un chiaro avvertimento verbale a tutti i trevigiani in previsione del weekend arriva dal prefetto Maria Rosaria Laganà. «La ripresa delle attività sta tutta al nostro buonsenso. È inutile andare a bere il caffè per sostenere bar e ristoranti e poi non osservare le norme di sicurezza. Proprio guardando al prossimo fine settimana mi sento di ribadire a tutti di agire secondo coscienza. Il nostro destino è nelle nostre mani». Il prefetto ha avvertito che i controlli saranno intensificati. «Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Poi però non ci si lamenti se poi salgono i contagi».

I TAMPONI

Intanto si allarga a macchia d'olio il contagio. Il bollettino dei tamponi a tappetto effettuato sulle classi al momento ha dato questi esiti. Trai 198 alunni della scuola elementare ad oggi i positivi sono 22. Tra il personale scolastico positivi sono 4. Le 10 classi della scuola primaria restano in quarantena. Insieme a loro 3 classi della primaria di Col San Martino, 2 classi in quarantena per le medie di Farra e una classe in monitoraggio. A Pieve una classe in monitoraggio alle superiori e così a Conegliano. «È un fatto molto grave, soprattutto perchè la festa sarebbe stata organizzata dai genitori, che dovrebbero avere come primo obiettivo la tutela della salute dei figli» ha sottolineato il dg dell'Usl Benazzi. Ad aggravare la situazione c'è il fatto che 15 famiglie hanno rifiutato il consenso a sottoporre i propri figli al tampone e quindi il tracciamento diventa più complicato.

Intanto a Montebelluna alle elementari Saccardo è polemica per degli alunni in classe senza mascherina. è stato lui a predisporre un regolare certificato medico sulla base del quale viene ravvisata la necessità di non utilizzare il dispositivo, in presenza di determinate patologie. Una procedura del tutto regolare, a quanto pare, ma tale disparità di trattamento avrebbe suscitato delle prese di posizione dei genitori di altri bimbi, che avrebbero ravvisato in tale richiesta un pericolo per la loro sicurezza, motivato, secondo loro, non solo da ragioni mediche ma anche ideologiche. In sostanza, un atteggiamento, se non negazionista, per lo meno scettico verso il covid. «La questione -dice il dirigente del secondo circolo didattico Mario De Bortoli- riguarda due alunni di una scuola primaria di mia competenza i cui genitori hanno notificato la necessità di non portare la mascherina, cosa che è prevista dal dpcm in caso di necessità». La questione, però, secondo altri genitori non sarebbe così semplice, tanto che nel caso sarebbe stato coinvolto anche il Servizio igiene e sanità pubblica.

Elena Filini

